الكرملين يعتقد أن تمديد العقوبات الأمريكية ضد موسكو غير شرعي

صرح متحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الكرملين يعتقد أن تمديد العقوبات الأميركية ضد موسكو غير شرعي، كما أن هذه العقوبات تضر الشعبيين الأميركي والروسي.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina الكرملين: روسيا تبقى ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية في مجال التسليح

موسكو-. وقال بيسكوف للصحفيين"هذه القضية ليست على جدول اعمالنا كما قال الرئيس، ولم نبدأ ابدا بهذه العقوبات ونعتبرها غير شرعية وضارة ليس فقط لشعبي بلدينا ولكن للعالم باسره".

كما أضاف بيسكوف " الكرملين مقتنع أن العقوبات الأميركية ضد موسكو تضر ليس فقط الشعب الروسي ولكن الشعب الأميركي أيضاً".