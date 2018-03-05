بوتين يؤكد انخفاض عدد الجرائم الإرهابية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يجب محاربة الإرهاب بشكل فعال، واستخدام تكتيك الهجوم.

© Sputnik. Alexander Galperin الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين خلال اجتماع قيادة جهاز الأمن الفدرالي: "خلال السنوات الست الأخيرة انخفض عدد الجرائم الإرهابية في روسيا، إذ كان عددها في العام 2012 — 216 جريمة، وفي العام 2014 وصلت إلى 84 جريمة، وفي العام الماضي انخفضت إلى 25 جريمة".

وتابع: "في العام 2017 تم إحباط 68 جريمة إرهابية بما فيها 25 هجوما إرهابيا".

وأكد الرئيس بوتين على أنه "يجب مواصلة العمل بشكل فعال واستخدام تكتيك الهجوم لمحاربة الإرهاب". ودعا الرئيس الروسي خلال الاجتماعه إلى حماية البلاد مما وصفه بـ "الراديكالية المدمرة".

وقال بوتين:

"الراديكالية أيا كانت صبغتها، سياسية أو أيديولوجية، هي مدمرة بطبيعتها، وعلينا حماية البلاد ومستقبل الناس من هذا التهديد".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس بوتين، أنه تم اعتراض نشاط 72 موظفا وحوالي 400 عميل للأجهزة الأجنبية خلال العام الماضي في روسيا.

وقال بوتين في كلمة أمام قيادات هيئة الأمن الفيدرالي: "خلال الأعوام الماضية، وأنتم تعلمون جيدا تم تسجيل زيادة نشاط الاستخبارات الأجنبية وهي تعمل بشكل كبير في روسيا، وتستعمل أساليب حديثة وعملاء. وخلال العام الماضي فقط تم اعتراض نشاط 72 موظفا و397 عميلا أجنبيا لصالح هيئات أمنية أجنبية".