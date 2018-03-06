بوتين لا يستبعد محاكمة مواطني روسيا المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه ستتم محاكمة مواطني روسيا المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، في حال تم إثبات انتهاكهم للقوانين الروسية.

واشنطن — سبوتنيك . وقال بوتين في مقابلة مع قناة "ان بي سي": "في حال قاموا فعلا بانتهاك القانون الروسي فإننا سنحيلهم للمحكمة، وفي حال لم يحدث ذلك، فيجب عليكم أن تفهموا في نهاية المطاف بأن الشعب الروسي لا يعيش وفق القوانين الأمريكية بل الروسية، وهذا ما سيكون ومستقبلا".

وأضاف بوتين، بأن هؤلاء المواطنين لا يمثلون الدولة الروسية.

وتابع بوتين: "لا يهمني، لا أبالي على الإطلاق، لأنهم لا يمثلون الدولة، إنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية".

وفي وقت سابق، اتهم المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، 13 مواطنا روسيا و 3 كيانات قانونية بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية. كما وجهت هذه الاتهامات ضد السلطات الروسية. ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".