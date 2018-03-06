بوتين يقدم التعازي لذوي ضحايا طائرة "آن-26" التي تحطمت في حميميم بسوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس تسلم تقرير وزير الدفاع عن تحطم طائرة النقل العسكرية "آن-26" في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس يقدم التعازي لذوي الضحايا.

© Sputnik. Vitaliy Ankov الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في حميميم بسوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف: "بوتين متواجد حاليا في زيارة عمل إلى إقليم سفيردلوفسك، وسمع هاتفيا تقرير شويغو حول تحطم طائرة "آن-26" بالقرب من حميميم".

وأضاف أن "الرئيس يعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا، ولجميع طاقم وزارة الدفاع". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم".

وقالت الوزارة الروسية إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "آن-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر. وذكرت في بيانها: "إن سبب تحطم الطائرة، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا".

وأضافت الوزارة أنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

وكشفت الدفاع الروسية أن الإدعاء العام العسكري فتح تحقيقا في حادثة تحطم طائرة النقل "آن-26" في حميميم.