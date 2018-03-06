الدفاع الروسية: خلال 24 ساعة أطلق من الغوطة على دمشق 272 قذيفة قتلت 13 وجرحت 135

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في منطقة خفض التصعيد "الغوطة الشرقية" يبقى متوترا جدا مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة تواصل انتهاك الهدنة.

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو... الجهود الإنسانية السورية الروسية جاهزة في ملف الغوطة

ولفتت الوزارة إلى أنه خلال قصف المسلحين لمستشفى تشرين في منطقة ضاحية الأسد السورية في 5 آذار/ مارس، قتل 10 أشخاص وأصيب 49 آخرون.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: خلال 24 ساعة أطلق من الغوطة الشرقية على دمشق 272 قذيفة مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 135 منهم 3 أطفال.

وبينت الوزارة أن 17 شخصا فقط تمكنوا من الخروج عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية حتى الآن.