برلماني روسي: العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية ليست بناءة ومستفزة

أعرب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، أليكسي تشيبا، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، ليست بناءة، وما هي إلا استفزاز يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.

موسكو- سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد دليل على أن هذا صحيح. لا يوجد دليل على أن كوريا الشمالية متورطة في ذلك. الأمريكيون يفرضون العقوبات في أسوأ اللحظات، فقط عندما تبدأ المفاوضات، من الواضح أن كوريا الجنوبية تشعر أيضاً أن موقف الولايات المتحدة هذا ليس بنّاءً".

وشدد البرلماني الروسي على أن الولايات المتحدة تتصرف مرة أخرى وفقا للنظام القديم — فهم يتهمون دولة أخرى بارتكاب جريمة ، دون تقديم أي دليل.

وتابع تشيبا:"هذا استفزاز ،من المستحيل فهمه بشكل مختلف". مؤكدا على أن الاستفزاز يهدف إلى عرقلة عملية التفاوض بشأن مشاكل شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تأزم بشكل حاد في عام 2017 بعد أن قامت كوريا الشمالية بتنفيذ عدد من التجارب الصاروخية، بالإضافة إلى تجربة نووية.

وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قرر مجلس الأمن الدولي، في كانون الأول /ديسمبر العام الماضي، فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية، ويفرض القرار قيودا من ضمنها قيام جميع دول العالم بترحيل العمالة الكورية الشمالية الوافدة إليها فورا وقبل نهاية عام 2019. كما قد تم فرض قيود قاسية على إمدادات الوقود ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى.