لافروف: الاجتماع بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "خطوة" في الاتجاه الصحيح

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، إن روسيا تعتبر أن الاجتماع بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بمثابة "خطوة" في الاتجاه الصحيح.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يلتقي كيم جونغ أون قبل مايو المقبل

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا": "موسكو تأمل أن يتبنى اجتماع ترامب وكيم جونغ أون المزمع، تسوية لأزمة كوريا الشمالية النووية".

ومضى "الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون، لا يجب أن ينتهي بمحادثات فقط، بل ينبغي أن يمهد الطريق لتسوية شاملة".

وكان مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، قد أعن في وقت سابق من اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو المقبل.

في السياق ذاته، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.

وذكرت رويترز أن تصريحات تشونغ يوي يونغ جاءت وذلك خلال إفادة في البيت الأبيض، وأضافت القناة أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام من كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.