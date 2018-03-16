الدفاع الروسية تنفي الأنباء حول شن روسيا لضربة جوية على الغوطة

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الأنباء حول شن روسيا لضربة جوية على الغوطة، مؤكدة أن سلاح الجو لم ينفذ مهام قتالية في منطقة الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Azdashir Musa الجيش السوري يعلن سيطرته على 70 في المئة من الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وأكد ممثل وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن "تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا نقلا عن "ناشطين" مجهولين من بلدة كفر بطنا حول ضربات لسلاح الجو الروسي في الغوطة الشرقية تزوير جديد، سلاح الجو الروسي لا ينفذ أي عمليات قتالية في الغوطة الشرقية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.