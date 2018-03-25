بيسكوف يعلن برنامج عمل بوتين خلال الرئاسة الجديدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، خلال مقابلة تلفزيونية، برنامج عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الرئاسية الجديدة.

© Sputnik. Vladimer Astapkovich بيسكوف: بوتين وترامب يدركان أهمية الحاجة للتواصل

سبوتنيك. وقال بيسكوف: "بوتين الذي نعرفه جميعا ونتحد حوله، هو نفسه الذي يفهم ما نحتاجه في المستقبل، ورؤيته أوسع بكثير من الناخب العادي، والناس على يقين أنه إذا قال بوتين إنه يعلم إلى أي اتجاه نذهب وكيف فإنه سيحتفظ بكلمته…"، بحسب ما جاء خلال برنامج "إن تي في"

وأضاف: "خطوات بوتين الأولى ستكون مرتبطة بتنفيذ أحكام رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية وتشكيل فريق جديد من الوزراء والإدارة الرئاسية".

وكما أكد بيسكوف، فإن بوتين يعطي الأولوية للشؤون الداخلية، "وهي المشاكل التي نواجهها". ووفقا له، فإن الرئيس يتعامل معهم "بشكل يومي على مدار الساعة — بدون أيام عطلة، دون أي ساعات عمل محددة".

وأثار بوتين خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، مواضيع مثل التقدم التكنولوجي والحد من الفقر مرتين على الأقل، كما عرض أحدث أنواع الأسلحة لضمان أمن البلاد.

وقال بوتين في بداية الأسبوع خلال اجتماع مع الناخبين للرئاسة، إن توجيه الأولوية للعمل خلال فترة الرئاسة الجديدة ستكون الأعمال الداخلية. وفي رأيه، فإن الشيء الرئيسي هو ضمان نمو الاقتصاد الروسي وإعطائه طابع مبتكر. في الوقت نفسه، وكما أشار الرئيس الروسي، فإن المسائل المتعلقة بضمان قدرة البلاد الدفاعية وأمنها لن تترك دون اهتمام.