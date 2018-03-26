عدد ضحايا حريق المركز التجاري في كيميروفو يتجاوز 60 شخصا (صور وفيديو)

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم العثور في مكان الحريق على 56 جثة".
من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أكدت مصرع 64 شخصاً نتيجة اندلاع حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في مدينة كيميروفو.
وأضافت: "تم العثور، في مكان الحريق، على 56 جثة".
وأشارت إلى أن "44 مصابا احتاجوا لمساعدة طبية، 10 منهم مازالوا في المستشفيات".
Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm— НТВ (@ntvru) March 25, 2018
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن انهيار سطح مركز التسوق المنكوب بسبب الحريق في كيميروفو على مساحة 1.5 ألف متر مربع.
وقال ناطق باسم الوزارة: "مساحة الحريق 1600 متر مربع لاحقا حصل انهيار للسقف، وتداخل بين الطابقين الرابع والثالث على مساحة 1500 متر مربع".
Люди выпрыгивают в окно из горящего ТЦ в #Кемерово. pic.twitter.com/uRV6d1gGXx— ivan (@ivan15851695) March 25, 2018
وكان حريق كبير قد اندلع، يوم أمس الأحد، في مركز تسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو. ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 48 شخصاً مصرعهم.
- حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو© Sputnik. Alexandr Kryazhev
- حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو© Sputnik. Maksim Kiselev
- امرأة تشعل شمعة بالقرب من الحادث في كيميروفو© Sputnik. Alexandr Kryazhev
- حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو© Sputnik. Maksim Kiselev
- حريق في كيميروفو© Sputnik. Alexander Patrin
ومن حيث عدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، منها حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، وفي دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).
وتقع كيميروفو، وهي مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.
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