عدد ضحايا حريق المركز التجاري في كيميروفو يتجاوز 60 شخصا (صور وفيديو)

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الحريق في المركز التجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا إلى 64 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم العثور في مكان الحريق على 56 جثة".

من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أكدت مصرع 64 شخصاً نتيجة اندلاع حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في مدينة كيميروفو.

وأضافت: "تم العثور، في مكان الحريق، على 56 جثة".

وأشارت إلى أن "44 مصابا احتاجوا لمساعدة طبية، 10 منهم مازالوا في المستشفيات".

Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm — НТВ (@ntvru) March 25, 2018

​وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن انهيار سطح مركز التسوق المنكوب بسبب الحريق في كيميروفو على مساحة 1.5 ألف متر مربع.

وقال ناطق باسم الوزارة: "مساحة الحريق 1600 متر مربع لاحقا حصل انهيار للسقف، وتداخل بين الطابقين الرابع والثالث على مساحة 1500 متر مربع".

Люди выпрыгивают в окно из горящего ТЦ в #Кемерово. pic.twitter.com/uRV6d1gGXx — ivan (@ivan15851695) March 25, 2018

​ وكان حريق كبير قد اندلع، يوم أمس الأحد، في مركز تسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو. ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 48 شخصاً مصرعهم.

حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو © Sputnik. Alexandr Kryazhev

حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو © Sputnik. Maksim Kiselev

امرأة تشعل شمعة بالقرب من الحادث في كيميروفو © Sputnik. Alexandr Kryazhev

حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو © Sputnik. Maksim Kiselev

حريق في كيميروفو © Sputnik. Alexander Patrin 1 / 5 © Sputnik. Alexandr Kryazhev حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو

ومن حيث عدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، منها حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، وفي دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).

وتقع كيميروفو، وهي مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.