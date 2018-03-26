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11:40 26 مارس/ آذار 2018
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    وضع أكاليل الزهور أمام موقع المركز التجاري في كيميروفو، 26 مارس/ آذار 2018

    عدد ضحايا حريق المركز التجاري في كيميروفو يتجاوز 60 شخصا (صور وفيديو)

    © Sputnik. Alexandr Kryazhev
    روسيا
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    أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الحريق في المركز التجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا إلى 64 شخصا.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم العثور في مكان الحريق على 56 جثة".

    من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أكدت مصرع 64 شخصاً نتيجة اندلاع حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في مدينة كيميروفو.

    وأضافت: "تم العثور، في مكان الحريق، على 56 جثة".

    وأشارت إلى أن "44 مصابا احتاجوا لمساعدة طبية، 10 منهم مازالوا في المستشفيات".

    ​وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن انهيار سطح مركز التسوق المنكوب بسبب الحريق في كيميروفو على مساحة 1.5 ألف متر مربع.

    وقال ناطق باسم الوزارة: "مساحة الحريق 1600 متر مربع لاحقا حصل انهيار للسقف، وتداخل بين الطابقين الرابع والثالث على مساحة 1500 متر مربع".

    ​ وكان حريق كبير قد اندلع، يوم أمس الأحد، في مركز تسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو. ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 48 شخصاً مصرعهم.

    • حريق في مركز تسوق كرز الشتاء في كيميروفو
      حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو
      © Sputnik. Alexandr Kryazhev
    • حريق في مركز تسوق كرز الشتاء في كيميروفو
      حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو
      © Sputnik. Maksim Kiselev
    • امرأة تشعل شمعة بالقرب من الحادث في كيميروفو
      امرأة تشعل شمعة بالقرب من الحادث في كيميروفو
      © Sputnik. Alexandr Kryazhev
    • حريق في مركز تسوق كرز الشتاء في كيميروفو
      حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو
      © Sputnik. Maksim Kiselev
    • حريق في كيميروفو
      حريق في كيميروفو
      © Sputnik. Alexander Patrin
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    © Sputnik. Alexandr Kryazhev
    حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في كيميروفو

    ومن حيث عدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، منها حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، وفي دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).

    وتقع كيميروفو، وهي مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سقف, لجنة التحقيق, مركز تسوق, الطوارئ, مساحة, جثة, حريق, اندلاع حريق, وكالة سبوتنيك, وزارة الطوارئ الروسية, كيميروفو
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