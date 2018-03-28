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17:08 28 مارس/ آذار 2018
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    ردا على تفاخر وزير الجيش الأمريكي... روسيا تتفوق على أمريكا

    © Photo/ screenshot/Zvezda
    روسيا
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    علق خبير عسكري روسي على مزاعم وزير الجيش الأمريكي.

    وزعم مارك إسبر، وزير الجيش الأمريكي، أنه في عام 2028 سيكون الجيش الأمريكي قادراً على الفوز في أية حرب.

    نظام الدفاع المضاد للصواريخ في ولاية الاسكا الأمريكية
    © Missile Defense Agency
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    وجاء في تصريحات الوزير الأمريكي إن الجيش الأمريكي سيكون في عام 2028 على استعداد لنشر قوة عسكرية في أي مكان وفي أي وقت، وسيكون قادرا على الدخول في صراع متعدّد المجالات مع أي عدو محتمل وهزيمته.
    وادعى إسبر أن الأمريكيين سيحققون هذا النجاح بفضل استخدام الأسلحة الحديثة.
    ونبه الخبير الروسي جنرال الاحتياط فلاديمير بوغاتيروف إلى أن ما جاء في تصريحات وزير الجيش الأمريكي لا يعدو كونه فخفخة وتفاخراً.
    وتملك القوات المسلحة الأمريكية قدرات كبيرة، غير أن الخبير لا يرى داعيا  للتهويل فيها، لافتا إلى أن الجيش الروسي يتقدم على الجيش الأمريكي في عدد كامل من الأسلحة.
    وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعترف بأن روسيا تتقدم عليها في عدد كامل من مجالات التسليح.
    وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة لا تواكب ركب روسيا في مجال الأسلحة المستندة إلى مبادئ فيزيائية جديدة مثل السلاح الأسرع كثيرا من الصوت، وفي مجال وسائل الحرب الإلكترونية والإعاقة التشويشية ووسائط الاستطلاع والاستخبار.
    ويرى الخبير الروسي أن الهدف من مزاعم وزير الجيش الأمريكي "تهدئة بال الأمريكيين" بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعالم تفوّق السلاح الروسي من خلال عرض نماذج من الأسلحة الحديثة.

    انظر أيضا:

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