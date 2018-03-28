السفارة الروسية في مصر تتقبل التعازي في ضحايا حريق المجمع التجاري في كيميروفو

تتقبل السفارة الروسية في القاهرة التعازي في ضحايا الحريق الذي اندلع في المجمع التجاري وراح ضحيته أكثر من 64 شخصا.

القاهرة- سبوتنيك. كتبت البعثة الدبلوماسية الروسية في مصر على صفحتها في فيسبوك: "تتقبل السفارة الروسية في القاهرة التعازي يوم 29 مارس/آذار من الساعة 10:00 حتى ال 14:00 بتوقيت القاهرة في ضحايا حريق المجمع التجاري".

© Sputnik. Alexei Druzhinin بوتين يضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا حريق كيميروفو (فيديو)

وسيتم وضع وقفة تعزية تخليدا لذكرى ضحايا هذه المأساة في القنصلية الروسية في الغردقة يومي 28-29 مارس/آذار، ويستطيع جميع الراغبين القدوم ووضع الورود أو الألعاب أو إضاءة الشموع، أو كتابة ذكرى في دفتر التعازي.

وكان حريق كبير قد اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز للتسوق "زيمنايا فيشنيا" [كرز الشتاء] يتكون من أربعة طوابق بمدينة كيميروفو في سيبيريا، ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 64 شخصا مصرعهم.