موسكو تطالب جورجيا بإلغاء قانون "الأراضي المحتلة" والتفاوض مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه على جورجيا إلغاء قانون "الأراضي المحتلة" وبدء مفاوضات مباشرة في جنيف مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

© Sputnik. Alexander Chipurin بدء استعادة العلاقات بين جورجيا وروسيا لأول مرة منذ 2008

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يجب على جورجيا إلغاء قانون "الأراضي المحتلة" وبدء مفاوضات مباشرة من كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جنيف.

وجاء في بيان الخارجية: "على جورجيا أخيرا التفكير حول استعادة علاقات الثقة مع جيرانها وبدء حوار مباشر ومتبادل الاحترام مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جنيف، ووضع حد لدفع الدول الأخرى لحصار سكان الجمهوريتين بعدم منح تأشيرات الدخول لهم، وإلغاء قانون "الأراضي المحتلة".