موسكو تستدعي السفير الأمريكي لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في موسكو لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.

© REUTERS/ Henry Nicholls موسكو تطلب من لندن المساعدة القانونية في قضية محاولة قتل المواطنة يوليا سكريبال

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف إن روسيا قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقال الوزير: "حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارتنا حيث قام نائبي سيرغي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في بطرسبورغ".

وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، على خلفية اتهام موسكو بالتورط في قتل العميل السابق سيرغي سكريبال في لندن.

ونفت موسكو هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا علاقة لها بتسمم سكريبال، وأنها لا تقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذارات في التعامل معها.