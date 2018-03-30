الممثل التجاري لروسيا في أمريكا يعلن ضمه لقائمة الدبلوماسيين المطرودين

بعد حظر عمل البعثة التجارية الروسية بالولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، قرار ضمي لقائمة الدبلوماسيين المطرودين لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة.
في سياق متصل، علق القنصل الروسي العام بمدينة سياتل الأمريكية، فاليري تيماشوف، أمس الخميس 29 مارس/آذار، على تقارير تتهم موظفي القنصلية الروسية في سياتل بالتجسس.
وقال تيماشوف، للصحفيين: "بعد إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو، ازداد بشكل ملحوظ عدد طلبات المواطنون الروس، لذا فإن القول بأننا نقوم بأعمال أخرى غير مهماتنا القنصلية المباشرة هو بمثابة هراء صبياني".
ذكر أن القنصل — مستشار الروسي في سياتل خاليت أيسين قد أعلن، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، أن إغلاق مقر إقامة القنصل العام الروسي في سياتل هو استيلاء سافر على الممتلكات الروسية.
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