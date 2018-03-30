الممثل التجاري لروسيا في أمريكا يعلن ضمه لقائمة الدبلوماسيين المطرودين

أعلن الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة ألكسندر ستادنيك، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، أنه وجد نفسه ضمن قائمة الدبلوماسيين الروس الذين طردوا أثناء وجوده في موسكو.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation وزارة الدفاع: القوات الفضائية الروسية تنفذ ستة طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية

واشنطن — سبوتنيك . وأشار الممثل التجاري إلى أن هذا لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة له، وقال الممثل التجاري الروسي لوكالة "سبوتنيك":

بعد حظر عمل البعثة التجارية الروسية بالولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، قرار ضمي لقائمة الدبلوماسيين المطرودين لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة.

في سياق متصل، علق القنصل الروسي العام بمدينة سياتل الأمريكية، فاليري تيماشوف، أمس الخميس 29 مارس/آذار، على تقارير تتهم موظفي القنصلية الروسية في سياتل بالتجسس.

وقال تيماشوف، للصحفيين: "بعد إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو، ازداد بشكل ملحوظ عدد طلبات المواطنون الروس، لذا فإن القول بأننا نقوم بأعمال أخرى غير مهماتنا القنصلية المباشرة هو بمثابة هراء صبياني".

ذكر أن القنصل — مستشار الروسي في سياتل خاليت أيسين قد أعلن، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، أن إغلاق مقر إقامة القنصل العام الروسي في سياتل هو استيلاء سافر على الممتلكات الروسية.