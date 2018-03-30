الخارجية الروسية تصف تفتيش طائرة "إيروفلوت" في لندن بأنه استفزاز جديد

أقدمت السلطات البريطانية على تفتيش طائرة روسية تابعة لشركة "إيروفلوت" في مطار لندن دون تفسير أسباب ذلك.

© REUTERS/ Stefan Wermuth/File Photo الشرطة البريطانية تنفي تفتيش طائرة روسية في مطار لندن

موسكو — سبوتنيك . وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية في لندن استفزاز جديد تقوم به السلطات البريطانية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن نعلن عن حدوث استفزاز جديد من قبل السلطات البريطانية، لقد صعد إلى متن طائرة شركة إيروفلوت التي كانت تستعد لاستقبال ركاب رحلة لندن — موسكو عناصر من الشرطة وخدمة الجمارك البريطانية".

وتابعت:

"السلطات البريطانية أعلنت عن ضرورة تفتيش الطائرة ورفضت الكشف عن الأسباب".

وأكد مصدر في شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" أن السلطات البريطانية قامت بتفتيش طائرة تابعة للشركة في مطار لندن دون شرح أسباب ذلك.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "إن الجانب البريطاني لم يقدم أي أسس لتفتيش الطائرة".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصرفات الشرطة البريطانية على متن الطائرة الروسية تشير إلى سعيها للقيام بتلاعبات دون شهود.