الخارجية الروسية تصف تفتيش طائرة "إيروفلوت" في لندن بأنه استفزاز جديد

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن نعلن عن حدوث استفزاز جديد من قبل السلطات البريطانية، لقد صعد إلى متن طائرة شركة إيروفلوت التي كانت تستعد لاستقبال ركاب رحلة لندن — موسكو عناصر من الشرطة وخدمة الجمارك البريطانية".
وتابعت:
"السلطات البريطانية أعلنت عن ضرورة تفتيش الطائرة ورفضت الكشف عن الأسباب".
وأكد مصدر في شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" أن السلطات البريطانية قامت بتفتيش طائرة تابعة للشركة في مطار لندن دون شرح أسباب ذلك.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "إن الجانب البريطاني لم يقدم أي أسس لتفتيش الطائرة".
كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصرفات الشرطة البريطانية على متن الطائرة الروسية تشير إلى سعيها للقيام بتلاعبات دون شهود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)