الدفاع الروسية: روسيا ترصد 12 انتهاكا للهدنة في سوريا وتركيا انتهاكا واحدا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن لجنة وقف إطلاق النار الروسية في سوريا رصدت 12 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، بينما رصد الجزء التركي انتهاكا واحدا فقط.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH مركز المصالحة الروسي والقوات السورية يجريان عملية إنسانية غير مسبوقة في الغوطة الشرقية

موسكو- سبوتنيك .وجاء في بيان الوزارة: "الوضع في مناطق خفض التصعيد يقيم كمستقر، ورصد الجزء الروسي للجنة الروسية — التركية للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك نظام وقف العمليات القتالية، خلال 24 ساعة، 12 حالة إطلاق نار في المحافظات: "اللاذقية — 5، دمشق — 5، حلب — 2. ورصد الجزء التركي حالة إطلاق نار واحدة في محافظة اللاذقية".

ووفقا للوزارة، يستمر إخراج المدنيين من منطقة دوما بإشراف مركز المصالحة الروسي عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

وقد خرج من المنطقة 128 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي لمن غادروا المنطقة 29230 شخص.

ويذكر أنه منذ بداية الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية خرج بإشراف مركز المصالحة أكثر من 153 ألف شخص.