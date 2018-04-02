الدفاع الروسية: اختبار ناجح لصاروخ مضاد محدث في كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأثنين 1 أبريل/نيسان، أن الصاروخ المضاد المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي اختبر بنجاح من قبل العسكريين الروس في كازاخستان في ميدان التدريب "ساري شاغان".