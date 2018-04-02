بوتين يهنئ السيسي بالفوز ويبحثان التسوية السورية والوضع في الشرق الأوسط

أعلن الكرملين، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي هنأ نظيره المصري بالفوز في الانتخابات الرئاسية وبحث معه سوريا والوضع في الشرق الأوسط على ضوء القمة الثلاثية المرتقبة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الروسي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بوتين هنأ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية".

© REUTERS/ The Egyptian Presidency ترامب يهنأ الرئيس السيسي بفوزه بولاية ثانية

وأضاف البيان "مع الأخذ بالاعتبار القمة الروسية التركية الإيرانية في أنقرة فإن الزعيمين بحثا التسوية السورية والوضع في الشرق الأوسط…".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، اليوم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2022؛ وذلك بعد حصوله على 97.08 % من إجمالي أصوات الناخبين.

وحصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألف صوت من أصل 24 مليوناً و97 ألف صوت، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 656 ألف صوت.

وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 آذار/ مارس الماضي، نحو 41 بالمئة.