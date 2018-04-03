طائرة "ياك-130" تحقق أرقاما قياسية عالمية

وتخص الأرقام القياسية المسجلة سرعة الصعود إلى ارتفاعات محددة بالنسبة للطائرات التربينية النفاثة التي يتراوح وزنها عند الإقلاع بين 6000 و9000 كيلوغرام.

وتم تسجيل الأرقام القياسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016. وتم إعلانها مؤخرا بعدما سجلها الاتحاد الدولي للطيران رسمياً.

وذكر بيان بثته شركة "إيركوت" للطائرات على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي قادها طاقم مكون من الطياريْن أوليغ كونونينكو وفاسيلي سيفاستيانوف صعدت إلى ارتفاع 6000 متر في زمن قدره 1 دقيقة و42 ثانية، مسجلة بذلك رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى الارتفاع المذكور، فيما سجلت الطائرة التي قادها طاقم مكون من أوليغ كونونينكو وأوليغ موتوفين رقما قياسيا حين صعدت إلى ارتفاع 9000 متر في زمن قدره 2 دقيقة و44 ثانية.

وكشفت تلك الأرقام القياسية إمكانيات طائرة "ياك-130" ومهارات الطيارين الروس بحسب ما ذكره رومان تاسكايف، نائب المدير العام لمكتب تصميم طائرات "ياكوفليف".

يجدر بالذكر أن طائرة "ياك-130" تنتمي إلى الجيل الصاعد من طائرات التدريب والقتال، وخصصت لتدريب الطيارين وقصف الأهداف الجوية والأرضية خلال العمليات القتالية في الظروف الجوية العادية والرديئة. وتتيح هذه الطائرة تدريب الطيارين على قيادة طائرات الجيلين الرابع والخامس.