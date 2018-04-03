بوتين يصل إلى أنقرة في زيارة تستمر يومين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

سبوتنيك. ويستهل الروسي زيارته بمشاركة الرئيس التركي بتدشين حجر الأساس لانطلاق مشروع بناء أول محطة "أكويو" الكهروذرية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، والمباشرة ببناء أول وحدة طاقة في المحطة.

Владимир Путин прилетел в Анкару pic.twitter.com/cnJdpyWgHr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2018

​وسيعقد الرئيسان محادثات ثنائية في قمة ثنائية مصغرة لبحث أبرز مسائل العلاقات بين البلدين، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية، ويعقدان بعدها مؤتمرا صحفيا.

ويجتمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران، يوم الأربعاء في أنقرة، ضمن الاجتماع الثلاثي الثاني في إطار التنسيق بين الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول التسوية السورية.

وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن في بيان له، أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث المشاريع الاستراتيجية بما فيها مشاريع الطاقة، والقضايا الدولية وضمنها سوريا، خلال زيارته المرتقبة إلى أنقرة يومي 3 و4 نيسان/أبريل الجاري.