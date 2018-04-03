بوتين: توريد "إس-400" إلى تركيا شأن ذو أولوية في التعاون العسكري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تنفيذ عقد توريد "إس-400" إلى تركيا شأن ذو أولوية في التعاون العسكري – التقني بين موسكو وأنقرة.

أنقرة — سبوتنيك . قال بوتين خلال اجتماع مجلس التعاون على أعلى مستوى بين روسيا وتركيا: "تنفيذ عقد توريد منظومة "إس-400 تريومف" إلى تركيا هو شأن ذو أولوية في المجال العسكري التقني. ننطلق من أنه خلال الاجتماع المرتقب للجنة الحكومية، ستتم مناقشة آفاق توريد المنتجات العسكرية الروسية الحديثة إلى تركيا بالتفصيل".

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة اليوم اجتماعا لمجلس التعاون على مستوى قمة بين البلدين، وذلك تحت رئاسة مشتركة من الرئيسين بوتين وأردوغان.

وكان مسؤولون روس وأتراك، قد وقعوا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

هذا وتعتبر منظومات الدفاع الجوي إس-400 "تريومف" (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.