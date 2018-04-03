بوتين: توريد "إس-400" إلى تركيا شأن ذو أولوية في التعاون العسكري

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة اليوم اجتماعا لمجلس التعاون على مستوى قمة بين البلدين، وذلك تحت رئاسة مشتركة من الرئيسين بوتين وأردوغان.
وكان مسؤولون روس وأتراك، قد وقعوا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.
هذا وتعتبر منظومات الدفاع الجوي إس-400 "تريومف" (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)