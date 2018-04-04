بوتين: "داعش" يستعيد قدراته ويمكنه تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من أنحاء العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه بغض النظر عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، فلا يزال التنظيم قادرا على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم وشن هجمات كبيرة.