تركيا والولايات المتحدة ساهمتا بمنع وقوع هجمات إرهابية في روسيا

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ساهمتا بمنع وقوع أعمال إرهابية في أنحاء متفرقة من روسيا، وذلك من خلال إخبارات وبلاغات قدمت إلى روسيا من الأجهزة الاستخباراتية التركية والأمريكية.

© AP Photo/ Pavel Golovkin الخارجية الروسية تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات إرهابية في أوروبا وأمريكا

وقال بورتنيكوف: "كما تعلمون جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإبلاغ روسيا في السنة الماضية بأن مجموعات إرهابية تحضر للقيام بأعمال إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية خلال أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف بورتنيكوف: "كما حذرتنا السلطات التركية من أعمال إرهابية محتملة في مناطق روسية أخرى، واستطعنا بمساعدة الأجهزة الغربية من منع حدوث حوادث إرهابية".

وأشار بورتنيكوف إلى أن هذه المعلومات ساهمت بإنقاذ أرواح الآلاف من المواطنين.