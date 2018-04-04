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13:01 04 أبريل/ نيسان 2018
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    الانفجار في سان بطرسبورغ، روسيا - الشرطة الروسية - الإسعاف - المطافئ

    تركيا والولايات المتحدة ساهمتا بمنع وقوع هجمات إرهابية في روسيا

    © Sputnik. Alexander Galperin
    روسيا
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    كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ساهمتا بمنع وقوع أعمال إرهابية في أنحاء متفرقة من روسيا، وذلك من خلال إخبارات وبلاغات قدمت إلى روسيا من الأجهزة الاستخباراتية التركية والأمريكية.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المحادثات الروسية السعودية في موسكو
    © AP Photo/ Pavel Golovkin
    الخارجية الروسية تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات إرهابية في أوروبا وأمريكا
    وقال بورتنيكوف: "كما تعلمون جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإبلاغ روسيا في السنة الماضية بأن مجموعات إرهابية تحضر للقيام بأعمال إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية خلال أعياد الميلاد المجيدة".

    وأضاف بورتنيكوف: "كما حذرتنا السلطات التركية من أعمال إرهابية محتملة في مناطق روسية أخرى، واستطعنا بمساعدة الأجهزة الغربية من منع حدوث حوادث إرهابية".

    وأشار بورتنيكوف إلى أن هذه المعلومات ساهمت بإنقاذ أرواح الآلاف من المواطنين.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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