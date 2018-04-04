بوتين: هناك محاولات متزايدة لتخريب عملية التسوية السورية

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين: روسيا وإيران تعملان سويا لحل القضية السورية

وأشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران قد اتفقت، في وقت سابق، على التعاون في تعزيز سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.

وقال بوتين ضمن إطار القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا إن هذا الموقف هام، خاصة على خلفية زيادة محاولات تخريب عملية التسوية السورية، مشيرا إلى أن تلك المحاولات قد تؤدي إلى تحطيم البلاد والحفاظ على الصراع في منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة قادمة.

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الاتفاقيات، التي توصلت إليها كل من روسيا وإيران وتركيا بشأن الوضع في سوريا والتزام هذه الدول بالحفاظ على السلامة الإقليمية للبلاد.

ووفقا لأقوال بوتين فإن روسيا تدعو جميع البلدان إلى المشاركة والاستثمار في إعادة بناء سوريا.