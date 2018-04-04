ابنة أخ سكريبال تكشف عما كان يشغل بال عمها قبل أسبوعين من الحادث

أعلنت فيكتوريا سكريبال، ابنة أخ العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع عمها قبل أسبوعين من الحادث في سالزبوري، الذي علمت به من خلال وسائل الإعلام.

© Sputnik. Grigory Sysov روسيا تطالب بعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة حادثة سكريبال

وقالت فيكتوريا سكريبال في برنامج "60 دقيقة" على أثير قناة "روسيا-1": "لقد تواصلت مع سيرغي سيرغييتش سكريبال قبل أسبوعين من حدوث هذه المأساة"، مضيفة بأنهما ناقشا خلال مكالمتهما، حالة والدة سكريبال الصحية.

وأضافت: "علمنا بالحادث في الساعة السادسة مساء بتوقيتنا المحلي، عندما نشر الخبر على "بي بي سي"، واتصل بنا أصدقاؤنا المقربون الذين يعرفون أنه عمي".

وفي سياق متصل ذكرت فيكتوريا أن السفير الروسي في لندن، ألكسندر ياكوفينكو، ساعدها في الحصول على جواز السفر الخارجي.

وقالت بهذا الخصوص: "نحن نتعاون معه بشكل وثيق، وهو سيستقبلني مباشرة في لندن"، مضيفة "منذ يوم الجمعة نحن على اتصال معه، ساعدني في الحصول على جواز سفري، وهو الذي أرسلني إلى القنصلية البريطانية في موسكو، لقسم خدمات التأشيرة، حيث قدمت الوثائق، واستلمتها صباح أمس الثلاثاء".

يذكر أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا كانت قد تدهورت بشكل حاد، على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية. ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.