احتجاز السلطات الأوكرانية سفينة "نورد" الروسية يعتبر عملا إرهابيا

وأشارت النائبة إلى أن "الطريق بالنسبة للإرهابيين واحد، وفي هذه الحالة —بالحد الأدنى محكمة دولية، التي ستنظر عاجلاً أم آجلاً في فظائع الزعماء الذين استولوا على أوكرانيا ودمروها، والذين هم مرتزقة في أيدي استراتيجيي الجيوسياسة ما وراء المحيط الأطلسي".
وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت يوم 25 آذار/ مارس الماضي، في بحر آزوف، سفينة صيد وعلى متنها 10 بحارة روس وهي تحمل العلم الروسي. وصرح مالك السفينة بأن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.
هذا ورفع مكتب جهاز الأمن الفدرالي الروسي في القرم، دعوى في هذه القضية، بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي.
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