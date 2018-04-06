تنازل غير مسبوق لصالح تركيا

وافقت روسيا على أن تبدأ بتسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في أسرع وقت.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن تقديم موعد بدء تسليم تركيا ما تعاقدت على شرائه من منظومات "إس-400" إلى يوليو/تموز 2019 بدلا من مارس/آذار 2020 بحسب وزارة الصناعات الدفاعية التركية، يعني أن روسيا قدمت تنازلاً غير مسبوق إلى تركيا.

© Sputnik. Sergey Pivovarov تركيا تعلن موعد استلام منظومة "إس-400" الروسية

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري روسي رفيع المستوى أن تنفيذ العقد في وقت سريع جدا يكشف أن العلاقات الروسية التركية بلغت مستوى عالياً.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ختام محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، أنه تم تقديم موعد تسليم بطاريات صواريخ "إس-400" إلى تركيا تلبية لطلب "شركائنا وأصدقائنا الأتراك".

وكان مساعد الرئيس الروسي للتعاون التسليحي الدولي، فلاديمير كوجين، قد قال في وقت سابق، في إشارة إلى اتفاق تسليم بطاريات صواريخ "إس-400" إلى تركيا، إنه من مصلحة روسيا أن يتسم الوضع السياسي في تركيا بالاستقرار.