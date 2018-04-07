للمرة الأولى... "تريومف" و"بانتسير" تتصديان معا لهجوم صاروخي

وكشف العقيد غينادي شلاغ الذي يتولى اختصاصات قائد الدفاع الجوي لإحدى تشكيلات سلاح الجو والدفاع الجوي الروسي، للصحفيين أن المناورات التي نفذتها وحدات الجيش في مقاطعة أستراخان شهدت استخدام صنفين من وسائط الدفاع الجوي معا لصد هجوم شنته صواريخ عدو افتراضي.

© Photo/ Russian Defense Ministry وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي

وللمرة الأولى تصدت منظومة "إس-400 تريومف" الصاروخية ومنظومة "بانتسير-إس1" الصاروخية المدفعية بصورة مشتركة لهجوم صاروخي خلال التمرين الذي شهدته مقاطعة أستراخان.

وتم صد الهجوم من خلال تدمير كل الصواريخ التي نفذته.

وقال العقيد شلاغ إن التجربة وُصفت بالناجحة.