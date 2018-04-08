الرئيس بوتين يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

كما بعث الرئيس برسالة تهنئة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، أشار فيها إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية، تحت قيادته، تعزز وتطور تقاليد الشعب الروحية والثقافية منذ قرون، وتقوم بعمل اجتماعي هام، وتقوم بالكثير لتعليم جيل الشباب، والحفاظ على السلام المدني والاتفاق في المجتمع.
هذا ويحتفل العالم المسيحي اليوم بعيد الفصح (القيامة)، ويعد هذا العيد من أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة
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