الرئيس بوتين يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

© Sputnik. Maksim Bogodvid بالفيديو...العسكريون الروس في سوريا يحتفلون بمناسبة عيد الفصح المجيد

موسكو- سبوتنيك . ونقل البيان الصادر عن الكرملين اليوم عن بوتين قوله:" إن عيد الفصح المجيد، الذي يجسد انتصار الحياة، الخير والمحبة، له أهمية أخلاقية عظيمة. يوقظ الإيمان، الأمل، الرغبة في القيام بالأعمال الصالحة، لمساعدة الآخرين. إنه يوحد الناس حول القيم والمثل العليا الروحية. في هذا الربيع، الملئ بأيام الفرح الصادقة، نفهم بوضوح مدى أهمية التقاليد والعادات الأبوية بالنسبة لنا."

كما بعث الرئيس برسالة تهنئة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، أشار فيها إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية، تحت قيادته، تعزز وتطور تقاليد الشعب الروحية والثقافية منذ قرون، وتقوم بعمل اجتماعي هام، وتقوم بالكثير لتعليم جيل الشباب، والحفاظ على السلام المدني والاتفاق في المجتمع.

هذا ويحتفل العالم المسيحي اليوم بعيد الفصح (القيامة)، ويعد هذا العيد من أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة