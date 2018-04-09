سيناتور روسي يكشف عن البلدان التي تمتلك الأسلحة التي هاجمت مطار التيفور

قال السيناتور الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، إن هناك 5 أو 6 دول تمتلك الأسلحة التي تم من خلالها قصف مطار التيفور في سوريا، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko روسيا تطلب من إسرائيل توضيح أسباب ضربة مطار التيفور

وأضاف السيناتور لوكالة " سبوتنيك " أنه "يوجد عدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بهذه العملية، 5 أو 6 دول يمكنها استخدام هذا السلاح بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في وقت سابق، بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قامتا في ليلة يوم 9 نيسان/ أبريل، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور، وأن ثلاثة صواريخ وصلت إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى. وذكر بيان الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أحد من المستشارين الروس لأذى.

وقال مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لم تقم في الوقت الحالي، بأية عمليات ضد سوريا. ورفض العسكريون الإسرائيليون التعليق على القصف الجوي على القاعدة العسكرية السورية، التي استهدفتها إسرائيل في وقت سابق.

ويذكر في هذا السياق أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تمكنت، في شباط/فبراير الماضي، من إسقاط طائرة إسرائيلية "إف 16". وكانت أوساط سياسية سورية قد أشارت في حينه إلى أن قرار إسقاط المقاتلة فوق الجولان جاء بالتنسيق بين سوريا وحلفائها، وأن إسرائيل لن تكون قادرة على تحمل تبعات أي حرب قادمة في المنطقة مع سوريا وحلفائها.