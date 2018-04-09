جامعة القاهرة في المركز الأول ضمن أفضل الجامعات العربية

وتضمنت النسخة النهائية من التصنيف 783 جامعة حول العالم، من بينها 70 جامعة روسية. وتصدرت القائمة جامعة موسكو الحكومية وتلتها في المرتبة الثانية الجامعة الوطنية للبحوث النووية، أما المركز الثالث فكان من نصيب جامعة تومسك الحكومية.
وفي هذا الصدد قال محرر موقع "Round University Ranking" أوليغ سولوفيوف: "اليوم لا نقدم تقييما واحدا، وإنما خمسة في وقت واحد. نحن نقدم تقييما شاملا للجامعة، والذي يقوم على أساس جودة التعليم وجودة البحث، وتدويل ومستوى الاستقرار المالي. في الخريف القادم سنقدم تصنيفا عالميا للجامعات في الاختصاصات التالية: العلوم الإنسانية، علوم الحياة، العلوم الطبية والتقنية.
وأضاف سولوفيوف: "في التصنيف العالمي، إن وجود مكون علمي للجامعة يرفع من درجة ترتيب الجامعة، أما غيابه فيؤثر بشكل سلبي على نتائج الترتيب".
كما أشار إلى أن التعليم في روسيا أصبح على مستوى عال، ولكن بسبب التقسيم القائم بين قسم العلوم والأبحاث وأقسام التعليم، تحتل هذه الجامعات أماكن منخفضة في التصنيف العالمي.
وفيما يخص الجامعات العربية، احتلت الجامعة الأمريكية في القاهرة المركز الأول في القائمة حسب تصنيف الوكالة.
واحتلت الجامعة المرتبة 359 عالمياً، وبذلك حصلت على المرتبة البرونزية حسب التصنيفات العامة.
وخلال الأعوام الأخيرة حققت الجامعة الأمريكية في القاهرة نجاحات واضحة فيما يتعلق بحجز مكانها ضمن قائمة جامعات النخبة عالميا.
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