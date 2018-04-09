جامعة القاهرة في المركز الأول ضمن أفضل الجامعات العربية

يعاني الطلاب المستجدون في كل عام من صعوبة اختيار المكان الأنسب للدراسة، فكلهم يريد الحصول على قبول في أفضل الجامعات، حيث لتصنيف الجامعة أهمية كبرى في الحصول على فرص عمل لاحقاً.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev الجامعات الروسية حريصة على خدمة المزيد من الطلاب العرب

سبوتنيك . وكالة تصنيف الجامعات "راوند" ،"2018 Round University Ranking" في العاصمة الروسية موسكو، قامت بتقييم 930 جامعة رائدة في 80 دولة حول العالم وفق 20 معيارا، و4 مجالات من الأنشطة الرئيسية للجامعة، والتي تتمثل في التعليم والبحوث والتنوع الدولي والاستدامة المالية.

وتضمنت النسخة النهائية من التصنيف 783 جامعة حول العالم، من بينها 70 جامعة روسية. وتصدرت القائمة جامعة موسكو الحكومية وتلتها في المرتبة الثانية الجامعة الوطنية للبحوث النووية، أما المركز الثالث فكان من نصيب جامعة تومسك الحكومية.

وفي هذا الصدد قال محرر موقع "Round University Ranking" أوليغ سولوفيوف: "اليوم لا نقدم تقييما واحدا، وإنما خمسة في وقت واحد. نحن نقدم تقييما شاملا للجامعة، والذي يقوم على أساس جودة التعليم وجودة البحث، وتدويل ومستوى الاستقرار المالي. في الخريف القادم سنقدم تصنيفا عالميا للجامعات في الاختصاصات التالية: العلوم الإنسانية، علوم الحياة، العلوم الطبية والتقنية.

وأضاف سولوفيوف: "في التصنيف العالمي، إن وجود مكون علمي للجامعة يرفع من درجة ترتيب الجامعة، أما غيابه فيؤثر بشكل سلبي على نتائج الترتيب".

كما أشار إلى أن التعليم في روسيا أصبح على مستوى عال، ولكن بسبب التقسيم القائم بين قسم العلوم والأبحاث وأقسام التعليم، تحتل هذه الجامعات أماكن منخفضة في التصنيف العالمي.

وفيما يخص الجامعات العربية، احتلت الجامعة الأمريكية في القاهرة المركز الأول في القائمة حسب تصنيف الوكالة.

واحتلت الجامعة المرتبة 359 عالمياً، وبذلك حصلت على المرتبة البرونزية حسب التصنيفات العامة.

وخلال الأعوام الأخيرة حققت الجامعة الأمريكية في القاهرة نجاحات واضحة فيما يتعلق بحجز مكانها ضمن قائمة جامعات النخبة عالميا.