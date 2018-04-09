مندوب روسيا في مجلس الأمن: هناك من يحاول تشتيت المجتمع الدولي بشكل متعمد

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن هناك من يحاول تشتيت المجتمع الدولي بشكل متعمد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتبعون خط المواجهة مع روسيا ويهددونها دون خجل.

© AFP 2018/ Hasan Mohamed خبير يكشف أدلة استحالة استخدام الأسلحة الكيميائية في "دوما"

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع روسيا باستخدام ترسانة واسعة من الأساليب والنبرة التي لم تكن حتى خلال "الحرب الباردة".

وقال نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "إن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ودون أي سبب ودون تفكير في العواقب، ينهجون سياسة مواجهة مع روسيا ويدفعون الآخرين إلى القيام بذلك".

وأضاف نيبينزيا، في الوقت نفسه، تستخدم "ترسانة واسعة من الأساليب" منها "التشهير، والشتائم، والخطاب العدواني، والابتزاز، والعقوبات والتهديدات باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة".

ودعا نيبينزا خلال كلمته، خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتوجه غدا إلى دمشق للتحقيق في حادثة دوما مؤكدا تقديم المساعدة من السلطات السورية والقوات الروسية.