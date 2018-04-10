روسيا مستعدة لاعتماد مشروع التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، أن روسيا مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح من قبل الوفد حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

© Sputnik. Mohammad Maarouf مركز المصالحة الروسي: لليوم الثاني لا يوجد قتال في دوما شرق دمشق

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا بعد تقارير عن هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما وقصف قاعدة التيفور:

فيما يتعلق بآلية التحقيق المستقلة نحن أيضا نؤيد أن تكون على هذا النحو.

وأشار إلى أن مشروع القرار، الذي اقترحته روسيا في وقت سابق، بشأن إنشاء مثل هذه الآلية هو في مرحلة "جاهز للتصويت"، وأضاف نيبينزيا: "مستعدون اعتماده اليوم".

في سياق متصل، صرح ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، بأن الهجوم المزعوم في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية حدث بموافقة ضمنية من روسيا.