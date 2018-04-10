عواقب حادثة سالزبوري: إقالة رئيسة الوزراء البريطانية

وكشفت ابنة أخ سيرغي سكريبال، وهو موظف سابق في المخابرات العسكرية الروسية دخل في تعاون مع الاستخبارات البريطانية، أنها تتوقع تغييراً وزارياً يطيح برئيسة الحكومة البريطانية.

© REUTERS/ Kevin Coombs لندن تخفي سرا رهيبا

وعبرت فيكتوريا سكريبال على شبكة التلفزيون الروسي عن اعتقادها بأن "حادثة سولزبوري" ستؤدي إلى إقالة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية.

وأعلنت فيكتوريا ذلك تعقيبا على قرار السلطات البريطانية رفض منحها تأشيرة دخول بريطانيا.

وأبدت فيكتوريا نيتها "عدم التوقف في نصف الطريق".

وطلبت فيكتوريا تأشيرة دخول بريطانية لكي تزور ابنة عمها في بريطانيا.

وكانت الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال وابنته يوليا، مغميا عليهما في مدينة سالزبوري في الرابع من شهر آذار/ مارس الماضي. وأسرعت السلطات البريطانية باتهام روسيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال المواطن البريطاني "باستخدام سلاح كيماوي".

ورفضت روسيا التهمة الظالمة وطالبت بتحقيق موضوعي.