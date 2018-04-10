الخارجية الروسية تدعو السفير الإسرائيلي لبحث الوضع السوري

وأشار بوغدانوف، ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة الغارة الإسرائيلية على المطار السوري، إلى أنه سيناقش كل شيء.
وأضاف: "سنناقش الوضع وتطوراته في سوريا وغزة والعلاقات الثنائية. نحن مهتمون دائما بمثل هذا الحوار النشط، لأن ديناميكيات الأحداث عالية في الشرق الأوسط وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة باستمرار لمنع المزيد من التصعيد والبحث عن سبل تهدئة وتطبيع الوضع".
وكان مطار التيفور في محافظة حمص السورية قد تعرض لهجوم صاروخي، ليلة الاثنين. ووفقا لوسائل الإعلام السورية فإن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" أطلقت 8 صواريخ على المطار، 3 منها أصابت الهدف.
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