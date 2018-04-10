الخارجية الروسية تدعو السفير الإسرائيلي لبحث الوضع السوري

سيجري نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، محادثات مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو هاري كورين، اليوم الثلاثاء 10 نيسان/أبريل.

© Sputnik. Maksim Blinov موسكو تأمل ألا تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن في سوريا

وقال بوغدانوف للصحفيين: "لقد وجهنا الدعوة للحديث عن سوريا والوضع الراهن هناك فحسب".

وأشار بوغدانوف، ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة الغارة الإسرائيلية على المطار السوري، إلى أنه سيناقش كل شيء.

وأضاف: "سنناقش الوضع وتطوراته في سوريا وغزة والعلاقات الثنائية. نحن مهتمون دائما بمثل هذا الحوار النشط، لأن ديناميكيات الأحداث عالية في الشرق الأوسط وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة باستمرار لمنع المزيد من التصعيد والبحث عن سبل تهدئة وتطبيع الوضع".

وكان مطار التيفور في محافظة حمص السورية قد تعرض لهجوم صاروخي، ليلة الاثنين. ووفقا لوسائل الإعلام السورية فإن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" أطلقت 8 صواريخ على المطار، 3 منها أصابت الهدف.