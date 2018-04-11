سيناتور روسي: روسيا سترد فورا في حال تضرر جنودها في سوريا من عمل أمريكي هناك

ونحن نعول مع ذلك، في حال كانت هناك ضربات أميركية، على ألا تتعرض حياة جنودنا للخطر.
وأعتقد أن الولايات المتحدة تفهم ذلك ولن تسمح بذلك، كما قال القائد العام لهيئة الأركان الروسية، الرد الروسي في هذه الحالة سيكون فوريا".
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، لتوجيه ضربة عسكرية للحكومة السورية، على خلفية اتهامها باستخدام أسلحة كيمائية في مدينة دوما بالغوطة.
وكانت الحكومة السورية قد دحضت مرارا اتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية، محملة المسؤولية للمسلحين، ورفضت روسيا أيضا الاتهامات داعية للتحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.
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