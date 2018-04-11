الخارجية الروسية ردا على تصريح ترامب بشأن سوريا: الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب عن أزمة سوريا: استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة

موسكو — سبوتنيك . ونشرت زاخاروفا على حسابها في موقع "فيسبوك": "يجب على الصواريخ الذكية أن تحلق باتجاه الإرهابيين، وليس باتجاه الحكومة الشرعية، التي تحرب منذ عدة أعوام الإرهاب الدولي على أراضيها".

وأضافت: "وهل تم تحذير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن الصواريخ الذكية ستدمر الآن كل أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية على الأرض؟ أم الفكرة كلها تتمثل في آثار الاستفزازات بالصواريخ الذكية، وألا يتبقى للمفتشين الدوليين ما يبحثوا عنه كدليل".