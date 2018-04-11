الأركان الروسية: لم يدخل أي شخص جراء إصابته بغاز السارين والكلور إلى مستشفى دوما السورية

أعلن النائب الأول لرئيس إدارة العمليات المركزية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنخير، أن أطباء المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عند زيارتهم للمستشفى الوحيد في دوما، لم يجدوا هناك أي أحد مصاب بغاز السارين والكلور، أو أحد طلب المساعدة جراء ذلك.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الأركان الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية حاولوا مرارا القيام باستفزازات كيميائية

موسكو — سبوتنيك . وقال بوزنخير: "أطباء هذه المؤسسة وممثلي السكان المحليين والمسلحين الذين يغادرون دوما، لا يعرفون حتى عن وجود أي ضحايا نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وفي سياق متصل بشأن مزاعم استخدام الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، قال الفريق بوزنخير: "الإرهابيون لم يتمكنوا خلال الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية من تنفيذ أي استفزاز كيميائي ضد المدنيين..".

وأضاف: "ولذلك يبدو أنهم قاموا يوم 7 أبريل بتنفيذ آخر محاولة لفبركة شهادات كاذبة حول قيام القوات السورية باستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية، وعناصر "الخوذ البيضاء" الناشطين في صفوف المسلحين قاموا مجددا بفبركة "هجوم كيميائي" على المدنيين أمام عدسات الكاميرات".