بيسكوف بشأن تصريحات ترامب حول سوريا: موسكو لا تشارك في "دبلوماسية التويتر"

كما أعلن بيسكوف، أن موسكو ليست مؤيدة لدبلوماسية "تويتر".
وقال للصحفيين، ردا على سؤال حول تصريحات ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن لسنا مشاركين في دبلوماسية تويتر، نحن من المؤيدين للنُهج الجادة". ما زلنا نعتقد أنه من المهم عدم اتخاذ خطوات التي من شأنها الإضرار بالوضع الهش أصلا.
هذا وكتب ترامب، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن روسيا، يجب أن تكون مستعدة لإسقاط الصواريخ التي ستطلق على سوريا. وقال إن الصواريخ ستكون "جيدة وجديدة و" ذكية ".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)