بيسكوف بشأن تصريحات ترامب حول سوريا: موسكو لا تشارك في "دبلوماسية التويتر"

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو واثقة من أن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما لا يمكن أن تكون ذريعة لاستخدام القوة.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا زلنا واثقين من أن ذريعة استخدام السلاح الكيميائي في دوما مصطنعة، ولا يمكن أن تكون أساسا لأي استخدام للقوة".

كما أعلن بيسكوف، أن موسكو ليست مؤيدة لدبلوماسية "تويتر".

وقال للصحفيين، ردا على سؤال حول تصريحات ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن لسنا مشاركين في دبلوماسية تويتر، نحن من المؤيدين للنُهج الجادة". ما زلنا نعتقد أنه من المهم عدم اتخاذ خطوات التي من شأنها الإضرار بالوضع الهش أصلا.

هذا وكتب ترامب، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن روسيا، يجب أن تكون مستعدة لإسقاط الصواريخ التي ستطلق على سوريا. وقال إن الصواريخ ستكون "جيدة وجديدة و" ذكية ".