تحذير ترامب من اختبار أسلحة روسيا

لا بد من التصدي لمحاولة اختبار ما تملكه روسيا من أسلحة.

أعلن ذلك الجنرال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما).

وقال شامانوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك":

تمتلك روسيا أسلحة لائقة. وإذا كانت هناك محاولات لاختبارها فلا بد من التصدي لها بشكل لائق.

وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي أعلن أمس الأربعاء عبر موقع "تويتر" نية الولايات المتحدة إطلاق ما وصفه بالصواريخ الذكية على سوريا، متمنيا على روسيا أن تكون مستعدة لإسقاط صواريخ "جيدة ذكية" قد تنطلق نحو سوريا.

وندد شامانوف بما قاله ترامب من كلام "غير مسؤول" مؤكدا استعداد روسيا لإعطاء رد لائق على أية محاولة للتحقق من امتلاكها لأسلحة قادرة على صد هجوم تشنه صواريخ "ذكية".