جامعة البحوث النووية الروسية تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة "عين شمس" المصرية

أعلنت نائبة رئيس جامعة البحوث النووية في روسيا، تاتيانا ليونوفا، اليوم الخميس، أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة "عين شمس" المصرية بشأن إعداد الطلاب للعمل لاحقا في أول محطة طاقة نووية مصرية "الضبعة".

وقالت ليونوفا لوكالة "سبوتنيك": "أفضل هؤلاء الطلاب، سيعملون في بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، بعد أربع سنوات، عندما يتم إطلاق المفاعلين، الأول والثاني، كما هو مخطط. عندها سيكون هناك الحاجة لألف وخمسمائة متخصص لخدمة المفاعلات".

© Sputnik . The Egyptian presidency "روس آتوم" تعلن موعد بدء بناء محطة الضبعة النووية في مصر

وأضافت ليونوفا أن جامعة عين شمس، ستصبح الجامعة الأساسية في مصر، التي تعد المتخصصين للطاقة النووية في مصر ، وسيشمل التعاون، بالإضافة إلى تدريب الطلاب من قبل المتخصصين الروس لمستوى البكالوريوس، سفر أكثر الطلاب النوويين تفوقا لمواصلة دراستهم العليا، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، في روسيا

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الطاقة النووية "الضبعة"، تم إطلاقه في 11 ديسمبر/ كانون أول 2017، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بحضور الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع الوثائق التي تؤكد دخول العقود المرتبطة بهذا المشروع حيز التنفيذ والبدء بتنفيذها.