روسيا تقيم مسألة إجراء تفتيشات إضافية للمطارات في الغردقة وشرم الشيخ بداية الصيف

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الجمعة ، بأن روسيا ستتخذ المزيد من القرارات الإضافية لتفحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، بداية الصيف.

© AP Photo / Petros Karadjias إقلاع أولى رحلات "مصر للطيران" إلى موسكو

كراسنويارسك — سبوتنيك . وقال سوكولوف للصحفيين على هامش اجتماعات منتدى كراسنويارسك الاقتصادي، اليوم الجمعة:"عندما سيتم تطوير هذه الممارسة (بعد استئناف الرحلات العادية إلى القاهرة) التي يمكننا تحليلها، عندها سيكون هناك أساس لمواصلة هذه المفاوضات (بشأن استئناف رحلات الطيران العارض — بداية الصيف".

وكانت رحلات الطيران قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عمل إرهابيا.

وطالبت روسيا بتشديد شروط وإجراءات الأمن في المطارات المصرية قبل استئناف الرحلات بين البلدين، مشترطة تطبيق معايير أمان محددة لاستئناف الرحلات.

ويأتي استئناف رحلات الطيران بين البلدين قبل افتتاح مونديال 2018 في روسيا والذي يشارك فيه منتخب مصر لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يسعى العديد من المشجعين المصريين للسفر لروسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصري.

وتم التوقيع مؤخرا على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين، على أن تقتصر الرحلات بين موسكو والقاهرة في المرحلة الأولى، على مطار القاهرة فقط، دون الهبوط والإقلاع من مطارات أخرى مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة، والتي يقصدها عادة السياح الروس في مصر، ومن المقرر أن يتقرر ضم باقي المطارات للاتفاق لاحقا.

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وتوقع مراقبون أن تؤدي عودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو إلى المزيد من التعافي لقطاع السياحة في مصر، خاصة في المقاصد السياحة التي تجذب السياح الروس، مثل شرم الشيخ والغردقة ومختلف المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر في مصر.