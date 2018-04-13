تحطم مروحية من طراز "كا-29" أثناء التحليق الليلي فوق بحر البلطيق ومقتل طاقمها

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البلطيق، اليوم الجمعة، عن سقوط مروحية "كا-29" أثناء التحليق الاستكشافي الليلي في منطقة بحر البلطيق مما اسفر عن مقتل طيارين.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov "التحقيقات الفيدرالي" الروسي يفتح قضية جنائية بشأن تحطم مروحية

وجاء في البيان:" في 12 نيسان/أبريل 2018، في حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو، تحطمت مروحية من طراز "كا-29" أثناء رحلات تجريبية ليلاً في بحر البلطيق. ومقتل طاقمها المكون من اثنين من طيارين الشركة المصنعة للمروحيات."

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت مروحية في مقاطعة كالينينغراد في مياه بحر البلطيق. كان على متنها طاقم من شخصين".

وتم العثور على جثة واحد من الطيارين ومازالت عملية البحث والإنقاذ مستمرة.