بوتين يبحث مع ماكرون هاتفيا الوضع في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحث خلالها الرئيسان الأوضاع في سوريا.