الخارجية الروسية: موظف قسم المصالح الجورجية بالسفارة السويسرية غير مرغوب فيه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موظف قسم المصالح الجورجية في السفارة السويسرية بموسكو، شخصا غير مرغوب به في البلاد.

© Photo / Yulia Skripal/facebook مدير مستشفى سالزبوري يؤكد خروج يوليا سكريبال

موسكو — سبوتنيك . وأمهلت الخارجية الموظف مدة 7 أيام لمغادرتها، ردا على قرار جورجيا طرد موظف قسم المصالح الروسية في السفارة السويسرية في جورجيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على قرار جورجيا طرد موظف قسم المصالح الروسية في السفارة السويسرية في تبيليسي بسبب الاتهامات البريطانية غير المثبتة بحق بلدنا فيما يعرف بـ "قضية سكريبال"، أعلن الجانب الروسي موظف قسم المصالح الجورجية في السفارة السويسرية في موسكو، شخصا غير مرغوب به، وعليه مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.