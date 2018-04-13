هل زودت موسكو دمشق بمنظومات صاروخية

ذكرت "الميادين" نقلا عن مصادر مطلعة أن روسيا حصلت على موافقة إيران لنشر طائرات استراتيجية روسية على الأراضي الإيرانية، وأنها زوّدت سوريا في الآونة الأخيرة بمنظومات دفاع جوي حديثة.

ووفقا لـ " الميادين نت " نقلا عن هذه المصادر أن موسكو زوّدت سوريا في الآونة الأخيرة بـ 40 منظومة "بانتسير إس1" للدفاع الجوي، معتبرة أن تلكؤ واشنطن في مهاجمة سوريا يعود إلى التعزيزات العسكرية الروسية في سوريا وإيران والتنسيق مع الصين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن ليل أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن سوريا ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف أن إدارة ترامب تواصل تقييم المعلومات وتتحدث مع الشركاء والحلفاء، مشيراً إلى أن الأخير سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن هناك تضارباً في المواقف داخل مجلس الأمن القومي بشأن الهجوم العسكري على سوريا بين ترامب ومعارضيه وأن الخلاف تسبب بإنهاء الاجتماع قبل اتخاذ أي قرار، بحسب "الميادين".

وبحسب المصادر فإن وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان أعربا عن قلقهما من تداعيات الهجوم على سوريا بما يخص القوات الأمريكية.