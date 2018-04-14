الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ واستهدفتها قبل وصولها لأهدافها

وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.
و بأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.
هذا و كان التلفزيون السوري قد نقل بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان.
يذكر بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.
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