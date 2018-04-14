الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ واستهدفتها قبل وصولها لأهدافها

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا.

© Sputnik . Ali Hassan الخارجية الإيرانية تعلق على "العدوان الثلاثي على سوريا"

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: " أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو".

وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.

و بأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.

هذا و كان التلفزيون السوري قد نقل بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان.

يذكر بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.