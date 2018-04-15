نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي نجل صالح بالأمارات

وأشارت الوكالة إلى "أن اللقاء استعرض الأوضاع الإنسانية في اليمن في مختلف الجوانب"، وأضافت "أن السفير أحمد علي تمنى أن يكون هناك دور مهم وحضور ملموس للجانب الروسي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".
يذكر أن اللقاء يعد الثاني، حيث قدم السيد بغدانوف في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي للقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري اليمني، واجب العزاء في وفاة والده مطلع ديسمبر الماضي خلال مواجهات دامية مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بصنعاء.
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