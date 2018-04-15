نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي نجل صالح بالأمارات

التقى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، نجل الرئيس اليمني الراحل أحمد علي عبدالله صالح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

صنعاء — سبوتنيك . ووفقا لوكالة "خبر" للأنباء التي يملكها نجل علي عبدالله صالح، بحث السيد بوغدانوف مع سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات "المستجدات على الساحة اليمنية ودور تنظيم المؤتمر الشعبي العام في المرحلة القادمة".

وأشارت الوكالة إلى "أن اللقاء استعرض الأوضاع الإنسانية في اليمن في مختلف الجوانب"، وأضافت "أن السفير أحمد علي تمنى أن يكون هناك دور مهم وحضور ملموس للجانب الروسي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

يذكر أن اللقاء يعد الثاني، حيث قدم السيد بغدانوف في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي للقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري اليمني، واجب العزاء في وفاة والده مطلع ديسمبر الماضي خلال مواجهات دامية مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بصنعاء.