مناورات "حماة الصداقة -2018" الروسية المصرية للعام الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المحمولة جوا الروسية والمصرية، ستنفذ خلال مناورات "حماة الصداقة -2018" في مصر مهام التعاون خلال العمليات المشتركة للتصدي والقضاء على التشكيلات المسلحة غير القانونية.

© Sputnik . Vitaliy Timikiv روسيا ومصر..."حماة الصداقة-2017" يبهرون الشرق الأوسط 14

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "خلال مناورات "حماة الصداقة — 2018"، تخطط التشكيلات العسكرية للبلدين تنفيذ تدريبات على قضايا التعاون الشامل خلال العمليات المشتركة لصد وتدمير التشكيلات المسلحة غير القانونية في إحدى المناطق المصرية".

ويذكر، أن عسكريين من البلدين سيقومون بأعمال تكتيكية مشتركة وإنزال جوي واستخدام الذخيرة الحية من الأسلحة الخفيفة وأسلحة المركبات القتالية.

وأجرى مظليون روس ومصريين، العام الماضي، تدريبات في إطار المشروع التكتيكي الروسي المصري المشترك (حماة الصداقة-2017)، وشارك في المشروع كتيبة معززة محمولة جوا من قوات الإنزال الجوي الروسية وسرية مظليين للقوات المسلحة المصرية، ووصل إجمالي المشاركين في التدريب إلى 600 عسكري من كلا الجيشين بالإضافة إلى 100 وحدة من تقنيات القتال والتقنيات الخاصة لقوات الإنزال الجوي الروسية وذلك في ميدان التدريب "رايفسكويه" على منطقة كراسنودار.

يذكر أن المناورات الدولية لمواجهة الإرهاب "حماة الصداقة" أجريت للمرة الأولى عام 2016 بالإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.