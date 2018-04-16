مناورات "حماة الصداقة -2018" الروسية المصرية للعام الثالث على التوالي

ويذكر، أن عسكريين من البلدين سيقومون بأعمال تكتيكية مشتركة وإنزال جوي واستخدام الذخيرة الحية من الأسلحة الخفيفة وأسلحة المركبات القتالية.
وأجرى مظليون روس ومصريين، العام الماضي، تدريبات في إطار المشروع التكتيكي الروسي المصري المشترك (حماة الصداقة-2017)، وشارك في المشروع كتيبة معززة محمولة جوا من قوات الإنزال الجوي الروسية وسرية مظليين للقوات المسلحة المصرية، ووصل إجمالي المشاركين في التدريب إلى 600 عسكري من كلا الجيشين بالإضافة إلى 100 وحدة من تقنيات القتال والتقنيات الخاصة لقوات الإنزال الجوي الروسية وذلك في ميدان التدريب "رايفسكويه" على منطقة كراسنودار.
يذكر أن المناورات الدولية لمواجهة الإرهاب "حماة الصداقة" أجريت للمرة الأولى عام 2016 بالإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.
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